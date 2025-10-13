Deniz sıcak hamsi zayıf: Balıkçıların gözü 10 Kasım'da

Her yıl özlemle beklenen hamsi tezgâhlarda yerini aldı. Fakat balıkçılar yağlı ve lezzetli hamsiyi bekliyor. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Soğuk olmadan hamsi yağlanmaz, lezzetli olmaz. Şu anki balık bizim kıyılardaki. Esas hamsi Azak Denizi’nden gelecek" dedi.

Deniz suyu sıcaklıklarının halen yüksek olduğunu belirten Malkoç, "Hamsinin olması için denizin soğuması lazım. Deniz sıcak olduğu zaman hamsi günde 40-50 mil gidiyor. Soğuk olduğunda günde 5 mil gidiyor. Sıcak olduğunda hamsi yağlanmıyor lezzetli olmuyor. Soğuk olduğunda ise yağlanıyor. Yavaş yavaş havalar soğuyor şimdi ama hamsi sezonu her zaman 10 Kasım'dan sonra başlar. Ben 45 seneden beri denizdeyim. Hamsi 10 Kasımdan sonradır. Şu an tutulan hamsi turfanda. Bizim bu limanlardaki hamsilerimizdir. Esas hamsi yukarıdan gelecek. Azak'tan gelecek hamsiyi bekliyoruz. Bu hamsiler bizim kıyılardaki hamsilerimiz. Tabii soğuk oldukça toplanıyor. Soğuk balıkçının canı demektir" dedi.

Karadeniz’in hâlâ dünyanın en verimli denizlerinden biri olduğunu vurgulayan Malkoç, "Karadeniz dünyanın en iyi denizlerinden biri. Ondan yana sıkıntımız yok. Avcılıktan yana sıkıntımız yok iklimden yana sıkıntımız var" diye konuştu.

