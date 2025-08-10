Fındık bahçelerine gizlenen Drakula ile mücadele sürüyor

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Kaplan, "Uzun antenli turunçgil böceği 6-7 sene ilimizde ilk defa görüldüğünde karantina kapsamında bazı bahçeler sökülmeye başlanıp 2022 yılına kadar bu işlem sürmüştü. Toplam 4 bin 100 dekara yakın bir miktar karantina kapsamında söküldü. Bakanlığımız bununla ilgili her yıl ilaçlamasını yaptı. Bu yıl da yine ihalemizi yaptık. 7 milyon ilaç tutarında bir maliyetle bölgeyi firmalara ilaçlattık. Sonrasında 6 milyon daha destek geldi. Toplam 13 milyon TL'lik bir ilaçlama yapıldı. Yoğun bir şekilde bu çalışmalarımız sürüyor. Bu bahçeler söküldü yerine tekrar dikilecek ama uzun antenli turunç böceğinin tamamen yok olduktan sonra bölgeye fındık dikilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Böcek ölmeden ve karantina bitmeden tekrar dikersek bu böcek tekrar ağaçları kurutarak mahvedecektir. Çok iyi bir mücadele yaptık. Bu mücadelede özel sektörü ihale ediyoruz ama kendi ekibimizle hem drone hem de fiziki olarak ilaçlamayı takip ediyoruz" dedi.