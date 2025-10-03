Fiyatı 2.500 TL: Endemik bitki örtüsünün mirası

Bölgenin zengin ve endemik bitki örtüsünden beslenen arılar, çiftçiler tarafından büyük bir özenle bakılıyor. Bölge arıcıları, bu emeğin karşılığını hasatla alarak, elde edilen doğal balı yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaştırmak için hazırlıklara başladı.
Tam 25 yıldır arıcılık yapan Nedim Babat, "Yüksekova'da oturuyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Farklı bir bölge olan Ceylanlı köyüne geldik. Sepet kovan balın hasadına başladık. Tam 3 bin 200 rakımlı bir yerdeyiz.
Şekersiz ve garantili bir bal elde edildi. Tamamen doğal. Arı her şeyi kendi yapıyor. El değmiyor, şeker de verilmiyor. Onun için bu bal çok özel bir bal" dedi.
Babat, "sepet kovan" balının mumunun inceliği ve ağızda çabuk dağılması gibi farklılıklarına değinerek, geleneksel kara kovan balıyla aradaki farkın büyük olduğunu ifade etti. Babat, balın özel olmasından dolayı fiyatının da ortalama 2 bin 500 TL civarında olacağını dile getirdi.
Yıllardır babadan kalma mesleği sürdüren çiftçi İsa Didin ise arıcılığın kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi.
Çiftçi Ramazan Ege de, balın doğallığını ve üretim şekline değinerek, "Burası 3 bin rakım. Ceylanlı köyü il merkezine bağlı.