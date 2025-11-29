Hibeyle başladı bugün çiftliği var

Aldığı desteklerin kendisini bu işe başlaması için cesaretlendirdiğini vurgulayan Yılmaz, 250 bin liralık hibe desteğinin yanı sıra sıfır faizli yaklaşık 1,5 milyon liralık krediyle hayvan sayısını arttırdığını ifade etti.

İşini severek yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Evet ben bir mühendisim ama başlangıçlar küçük adımlarla oluyor. Küçük adımla ben üretime başladım ve şu an geldiğim konum ortada. Allah yardım ediyor. Gençlere tavsiyem, evde boş boş oturmaktansa ufak da olsa bir üretime katılmaları. Hayvancılık kaçınılması gereken bir sektör değil. Tam anlamıyla 2025 yılında bilimle ve teknolojiyle birlikte daha kolay ve daha çok para kazanılabilir bir sektör haline geldi." dedi.