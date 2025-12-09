ARA
Kuraklığa dayanıklı tohumlar toprakla buluştu: Tonlarca üretim hedefleniyor

Kuraklığa dayanıklı tohumlarla yapılan ekim sayesinde, gelecek yıl 10 bin ton arpa ve 6 bin ton buğday üretilmesi hedefleniyor.


Kırşehir’deki Malya Tarım İşletmesi’nde, 77 bin dekarlık geniş arazide kuraklığa dayanıklı yerli hububat çeşitleriyle üretim sürdürülüyor

Hububat üretimine önemli bir katkı sunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4'üncü büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi, hububat üretimine önemli bir katkı sunuyor.

Kuraklığa dayanıklı tohumlar ekildi

İşletmede bu sezon yaklaşık 40 gün süren çalışmalarla 77 bin dekar alana kuraklığa dayanıklı sertifikalı hububat tohumları ekildi.

154 bin dekarlık alanda kuru ziraat yapılıyor

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Yalçın Günay, AA muhabirine, işletmenin toplam 218 bin 800 dekar olan arazisinin 157 bin dekarının kültür altı arazi olduğunu, bunun da yaklaşık 154 bin dekarında kuru ziraat uygulandığını söyledi.

Yeni sezon için ekim süreci tamamlandı

İşletmede, Kırşehir ve İç Anadolu'ya uyum sağlayan buğday ve arpa tohum üretiminin yapıldığını ifade eden Günay, çiftçinin sertifikalı tohum ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni sezonun ürünleri için ekim sürecini tamamladıklarını belirtti.

Soğuğa, hastalığa ve kuraklığa dayanıklı hububatlar

Günay, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen soğuğa, hastalıklara ve özellikle kuraklığa dayanıklı, yüksek verim kapasitesine sahip yerli hububat çeşitleri ekildiğini vurguladı.

 

Farklı arazilere kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri ekiliyor

Ziraat mühendisi Yusuf Konur ise hububat tohumluğunda önemli bir kapasiteye sahip işletmenin farklı arazilerine kuraklığa dayanıklı "Tarm-92" ve "Burakbey" arpa çeşitleri ile "Bayraktar-2000", "Es-26" ve "Bezostaja-1" buğday çeşitlerinin ekildiğini dile getirdi.

Hasat edilene kadar bakımlar sürecek

Konur, gelecek yıl ürünler hasat edilene kadar bakımlarını sürdüreceklerini de belirtti.

Her yıl ortalama 8 bin ton hububat tohum üretimi yapılıyor

Konur, "Misyonu sertifikalı tohumluk üretmek olan Malya İşletmesi her yıl ortalama 8 bin ton hububat tohumu üretimi yaparak TİGEM bayileri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve PANKOBİRLİK tarafından çiftçilerimize ulaştırılmaktadır." ifadelerini de kullandı.

Ekim yaklaşık 40 günde bitiriliyor

Yusuf Konur, işletmedeki 6 traktör ve onlara uyumlu mibzerlerle günlük 2 bin dekarda yapılan ekimin yaklaşık 40 günde bitirildiğini de kaydetti.

2026'da 10 bin ton arpa, 6 bin ton buğday üretimi hedefleniyor

Konur, "Kuraklık stresine dirençli 2 çeşit arpa, 3 çeşit buğday olmak üzere 5 çeşit hububat ekimi yaptık. 77 bin dekar güzlük ekimden 2026 yılında 10 bin ton arpa, 6 bin ton buğday üretimi hedeflenmektedir." ifadelerini de kullandı.
