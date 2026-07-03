Tarım ve hayvancılıkta yeni destek paketi: Çiftçi kredilerinde limitler yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda tarım sektörüne yönelik yeni finansman desteklerini açıkladı. Kadın ve genç çiftçilerden hayvancılık işletmelerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından küçükbaş ve büyükbaş üreticilerine kadar birçok alanda kredi limitleri yükseltildi.

Kadın ve genç çiftçilere 5 milyon liralık kredi

Erdoğan, kadın ve genç çiftçilere yönelik yatırım kredisi limitinin 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu Yeni uygulama kapsamında yatırım kredileri iki yıl geri ödemesiz, 10 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecek. Ayrıca öz kaynak katkısı şartı aranmayacak ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat desteği sağlanacak.

Hayvancılık yatırımlarına milyonluk finansman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla yeni kredi paketini de açıkladı. Buna göre süt hayvancılığı yatırımları için 60 milyon liraya kadar, besicilik yatırımları için ise 40 milyon liraya kadar kredi verilecek. Bu kredilerde vade süresi 8 yıla kadar uzatılabilecek.

Çiftçi kendi elektriğini üretecek

Tarımda enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen yeni destek kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına da finansman sağlanacak. Erdoğan, çiftçilerin kendi elektriğini üretebilmesi amacıyla 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulacağını açıkladı.

Küçükbaş ve büyükbaş kredi limitleri artırıldı Hayvancılık sektörüne yönelik kredi limitlerinde de artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle, küçükbaş hayvancılık kredisi 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılık kredisi ise 3 milyon liraya yükseltildi.

"Pek çok üründe rekor hasat bekliyoruz"

Konuşmasında tarım sektöründeki üretim verilerine de değinen Erdoğan, bu yıl su kaynaklarının ve barajların doluluk oranlarının arttığını belirterek rekolte açısından çiftçilerin yüzünün gülmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyve üretiminde dördüncü sırada bulunduğunu ifade eden Erdoğan, 21 bitkisel üründe ise ilk üç ülke arasında yer alındığını kaydetti.

Tarım ve gıda ihracatında artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 24,9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Tarım ve gıda ihracatının ise haziran ayında yüzde 23,3 artarak 2,8 milyar dolara yükseldiğini belirten Erdoğan, yılın ilk altı ayında tarım ve gıda ihracatının 16,3 milyar dolar seviyesine çıktığını ifade etti.

Erdoğan ayrıca 61 organize tarım bölgesinin faaliyete geçirilmesiyle tarım sektörünün daha da güçleneceğini vurguladı.