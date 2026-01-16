Yerli karanfil dünyaya açıldı: 37 ülkeye ihracat yapılıyor

BATEM'in geliştirdiği yeni karanfilleri üç yıldır ürettiklerini ifade eden Faydacı, "Kalite ve ürün gramajı satış için çok önemli. Bu dört çeşitte bu problemi hiç yaşamadık. Gonca büyüklüğü, renklerin kalitesi, hastalıklara ve zararlara dayanıklılık açısından çok iyi. Toplam üretimimizin ve ihracatımızın yüzde 15'ini yerli karanfiller oluşturuyor. Avrupa ülkelerinin tamamı, İngiltere ve Uzak Doğu başta olmak üzere 37 ülkeye karanfil ihraç ediyoruz." dedi.