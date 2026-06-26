Yüzde 75 hibeyle maliyet düştü, verim uçtu

Geçimini keçi sütü üretiminden sağlayan İzmit Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve üretici Ahmet Uzun, verilen desteklerin üretim maliyetlerine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Tarım destekleri sayesinde yüzde 80 daha uygun maliyetli ve kaliteli süt otuna kavuştuk. Koyunlarımız, keçilerimiz ve ineklerimiz bu yemi iştahla tüketiyor. Bu da hem et hem de süt veriminde artış sağlıyor. Sağlanan desteklerle kaliteli ürün elde ettik. Maliyetlerimiz düştü, bu da üretimimize ve bütçemize olumlu yansıdı" ifadelerini kullandı.