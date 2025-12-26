"Faydalı böcekler, turunçgil bahçelerinin tamamında, nar ve muz alanlarında kullanılabiliyor. Ülkemizde nar ve turunçgilde kullanımı daha yoğun. Biyolojik mücadele için devletimizin desteği de var. Eğer üreticilerimiz, nar ve turunçgil alanlarında unlubitine karşı biyolojik mücadele yaparsa devletimiz yaklaşık maliyetlerin yüzde 60'ını geri ödeme şeklinde, hibe şeklinde vatandaşımıza veriyor. Unlubitine karşı bahçelerde yılda en az 5 defa ilaçlama yapılıyor ancak biyolojik mücadelede ilaçlamaya ihtiyaç kalmıyor. Böylece üründeki kalıntı sorunu da ortadan kalkıyor, çevreyi, doğayı, taban sularını koruyor. Üreticinin maliyetini de devlet desteğiyle zirai ilaç kullanımı maliyetinin altına düşürüyor."