18 milyar dolarlık Perplexity, Google Chrome'a 34,5 milyar dolar teklif etti

Perplexity'nin teklifi, 18 milyar dolar olarak tahmin edilen kendi değerlemesinden çok daha yüksek. Bu durum bir tezat oluşturuyor. Ancak şirketten The Wall Street Journal'a yapılan açıklamada, aralarında büyük girişim sermayesi fonlarının da bulunduğu birçok yatırımcının bu teklifi desteklemeyi kabul ettiği belirtildi.

Perplexity, bu yılın başlarında da TikTok’u satın almayı teklif etmişti. Google ise Chrome’u herhangi bir fiyata satmaya niyeti olduğunu bir işaret vermiş durumda değil.

Perplexity sözcüsü Jesse Dwyer, The Verge’e yaptığı açıklamada teklifin doğru olduğunu doğruladı.

Perplexity’nin baş ticari sorumlusu Dmitry Shevelenko, Bloomberg’e yaptığı açıklamada “birden fazla büyük yatırım fonunun işlemi tamamen finanse etmeyi kabul ettiğini” söyledi. Shevelenko, Google teklifi kabul ederse önümüzdeki 2 yıl içinde Chrome ve Chromium’a 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını belirtti.