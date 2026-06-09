Türkiye’de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox ile ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaş altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek.

Son bir adım daha kaldı

Yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox’a Türkiye’de erişim 2024’ün ağustos ayında giriş sınırlandırılmıştı. Erişime yeniden açılması için ise son bir adım daha atması gerekiyor.

Erişim engeli kalkabilir

NTV’nin haberine göre, kaynaklar platformun yakında Türkiye’de temsilcilik açması için yükümlülükleri yerine getireceğini ve böylelikle erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor.

Yaş tespiti yapan paneli eklemek zorunlu

Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcılarının 15 yaşın üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platformlarına eklemek zorunda.

Türkiye’de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discort’un açılması için de görüşmeler devam ediyor.