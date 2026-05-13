Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın yeni dönemi tanıtıld

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” Programı’nın 17. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın yeni dönem lansmanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, karşılaştıkları sorunlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üreten 6 Fark Yaratan’ın değişime öncülük eden, topluma cesaret ve umut veren hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Fark Yaratanlar’ın hikayeleri, sorumluluk almak için cesaretle atılan bir adımla başlar. İçlerinde fark yaratma arzusu taşıyarak bu yıl başvuruda bulunan 2.500’den fazla kişiye teşekkür ediyorum. Bu yılın 6 projesiyle birlikte 228 Fark Yaratan’a ulaşan programımız, küçük bir adımın yarattığı cesaretin büyüdüğünü, çoğaldığını ve gerçek değişimi başlattığını gösteriyor. En mutluluk verici olan ise bu topluluğun bir araya gelmesi, sorumluluk alması, cesaret göstermesi ve kartopu etkisini her yıl daha da büyütmesi.” dedi.

Müzikten doğaya, sanattan sosyal sorumluluğa ilham veren 6 hikaye

Ali Caner Alpaslan, Engelsiz Nota ile görme engelli müzisyenler için notaları erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Amar Kılıç & Serbest Salih, Fotohane Darkroom ile analog fotoğrafçılık aracılığıyla sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların birbirleriyle ve çevreleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarını teşvik ediyor.

Hakan Örs, dijitalleşmenin getirdiği yalnızlaşma ve akran zorbalığına karşı geliştirdiği Bisikletli Okul modeli ile gençleri dayanışma ve çevre bilinci etrafında buluşturarak daha kapsayıcı ve güçlü bir okul iklimi oluşturuyor.

Özlem Şivecan, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği aracılığıyla çölyaklı bireylerin uygun gıdaya erişim ve sosyal hayata katılımda karşılaştığı sorunlara yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Seher Akyol, DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği’nde yürüttüğü çalışmalarla kıyı ekosistemlerinin korunmasına öncülük ederek binlerce canlının yaşamında fark yaratmaya devam ediyor.

Yaz Güvendi, Kuş Kolektifi ile nesli tehlike altında olan kuşların sesleriyle geleneksel çalgıları buluşturarak, sanat yoluyla doğayla kurulan bağı güçlendirmeyi ve kültürel hafızayı canlı tutmayı hedefliyor.