"Paydaş’ın toplam yatırımı 1.25 milyon doları aştı"

Türkiye çıkışlı prop-fintech girişimi Paydaş, kullanıcıların seçilmiş uluslararası mülklerin kira gelirine ve değer artışı potansiyeline dijital pay modeli üzerinden katılım sağlamasını mümkün kılan yapısıyla Yenilikçi Yatırım Zirvesi’nde lansmanını gerçekleştirdi. Bugüne kadar aldığı ayni ve nakdi yatırımların toplamı 1.25 milyon doların üzerine çıkan girişim, son yatırım süreciyle birlikte 16 milyon doların üzerinde resmi değerlemeye ulaştı.

Paydaş’ın yatırımcıları arasında; oyun sektörünün önde gelen girişimci ve yatırımcılarından Volkan Biçer, Avrupa’daki fintech ekosisteminin öncü isimlerinden Sezer Arslan, uluslararası reel sektör yatırımlarıyla bilinen Erol Şaşati, sanayi dünyasının önemli isimlerinden Ethem ve Ersin Öztaş kardeşler, Tersan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paksu ve grup yöneticileri ile perakende sektörünün köklü firmalarından Gencallar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gencal gibi önemli isimler yer alıyor.

Güçlü danışma kurulu ile dikkat çekiyor

Paydaş, yatırımcı yapısının yanı sıra danışma kurulunda yer alan güçlü isimlerle de dikkat çekiyor. Platformun danışma kurulunda; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eski Başkanı Murat Çetinkaya, Galata Business Angels Başkan Yardımcısı Uğur Şeker, GE Capital ve CBRE’de üst düzey görevlerde bulunmuş David Haine ile dijital varlıklar stratejisti Barış Dinler bulunuyor.

Global mülk gelirine erişimi daha görünür ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor

Paydaş’ın geliştirdiği model, yüksek sermaye ihtiyacı ve karmaşık süreçler nedeniyle sınırlı kalan global varlık gelirlerine erişimi daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Platform üzerinden kullanıcılar, seçilmiş uluslararası mülklerin kira gelirine ve değer artışı potansiyeline dijital pay modeli üzerinden katılım sağlayabiliyor. Şeffaf varlık yapısı, açık maliyet modeli ve düzenli raporlama yaklaşımı üzerine kurulan sistem; kullanıcıların süreci daha anlaşılır, izlenebilir ve kontrollü şekilde takip edebilmesine imkan tanıyor.

Paydaş Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Yusuf Eren Yalçın: “Yeni dönemde finans dünyasını erişim odaklı finansal modeller şekillendirecek”

Paydaş Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Yusuf Eren Yalçın, dijitalleşmenin yalnızca finansal süreçleri değil, varlıklara erişim biçimini de dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Bugün dünyada kullanıcı davranışı çok hızlı değişiyor. İnsanlar artık yalnızca finansal getiri aramıyor; aynı zamanda erişebildikleri, anlayabildikleri ve süreçlerini şeffaf şekilde takip edebildikleri yapılara yöneliyor. Özellikle global mülk gelirleri tarafında yıllardır devam eden en büyük problem, erişimin belirli bir sermaye grubuyla sınırlı kalmasıydı. Biz kurduğumuz Paydaş modeliyle bu alanı daha demokratik, daha görünür ve daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Kullanıcının mülkiyet yükü altına girmeden ekonomik faydaya katılım sağlayabildiği, süreçleri dijital olarak takip edebildiği yeni nesil bir model inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de erişim odaklı finansal modellerin çok daha fazla konuşulacağına inanıyoruz.”

