Genç girişimciler Türkiye finalinde buluştu

Türkiye’nin genç girişimcilerini bir araya getiren GençBizz Türkiye Finali 2026, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genç Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü protokolü kapsamında yürütülen programın finali, 9 Mayıs tarihinde İş Bankası İş Kuleleri’nde düzenlendi. Türkiye genelinden finalist ekipler, toplumsal sorunlara çözüm geliştiren projeleriyle GençBizz Türkiye Finali’nde jüri karşısına çıktı. Program, gençlerin girişimcilik potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca girişimcilik yolculuklarını sürdüren lise öğrencileri, aylar süren çalışmalarının ardından Türkiye Finali’nde projelerini sergileme fırsatı buldu. Final günü boyunca stant alanlarında ürün ve hizmetlerini tanıtan ekipler, ardından sahne sunumlarıyla jüri üyelerinin karşısına çıktı. Açılış konuşmalarıyla başlayan, stant mülakatları, GençBizz takımlarının sunumları ve jüri değerlendirmesinin ardından etkinlik, gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerinden oluşan jüri kadrosunda; Başlangıç Noktası Lideri Cem Leon Menase, Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Genel Sekreteri Cihan Sarı, MESS Eğitim Vakfı Eğitim ve Gelişim Müdürü Çağlar Soylu, Zurich Sigorta Grubu Türkiye Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Koordinatörü Didem Yamaç, n360 Kurucu Ortağı Emre Çubukçu, HP Orta Doğu Avrupa Sürdürülebilirlik Müdürü Hande Baloğlu Toker, IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna ve Ford Otosan İnovasyon ve Girişimcilik Lideri Yiğit Barçın yer aldı.

GençBizz Özel Ödül Jürileri ise; HP Orta Doğu Avrupa Sürdürülebilirlik Müdürü Hande Baloğlu Toker, MultinetUp Kanal Satış Müdürü İlkay Efendiler, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, İnsan Kaynakları ve Pazarlama Direktörü Bahar Özdemir, Manpower ve JA Alumni Ulusal Koordinatörü Sıla Günay’dan oluştu.

Değerlendirme sürecinde ekiplerin yenilikçi bakış açıları, sürdürülebilirlik yaklaşımı, uygulanabilirlik potansiyeli ve toplumsal fayda yaratma kapasiteleri ön plana çıktı. Gençlerin geliştirdiği projeler, yalnızca ticari başarı potansiyelleriyle değil, sosyal sorunlara çözüm üretme yaklaşımlarıyla da dikkat çekti.

Kazanan ekipler belli oldu

Türkiye Finali sonunda farklı kategorilerde ödüller sahiplerini bulurken, yılın en başarılı girişimleri de jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Birincilik Ödülü: Afet ve olası risk durumlarında ev içi güvenliği sağlayan güvenlik ekosistemi kuran Quareka GençBizz Şirketi

İkincilik Ödülü: Karnauba mumundan ürettiği ambalajlarıyla vegan ve çevreci bir alternatif sunan Navita GençBizz Şirketi

Üçüncülük Ödülü: Deniz üzerindeki petrolü içerdiği koyun yünü ile absorbe eden Oilsorb GençBizz Şirketi

Özel Kategori Ödülleri: Multinet Up Özel Ödülü ve JA Alumni Mezun Özel Ödülü gıda güvenliği için ürettikleri gıda indikatörleri ile Indico GençBizz Şirketi, HP Sürdürülebilirlik Özel Ödülü kahve posalarından üretilen telefon bataryaları ile Coffenergy GençBizz Şirketi ve Manpower Group Türkiye Özel Ödülü ise yine Oilsorb GençBizz Şirketi’nin oldu.

Kazanan takım, Letonya’da düzenlenecek Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivallerinden GEN-E 2026’da Türkiye’yi temsil edecek.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, final organizasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, “GençBizz yalnızca bir girişimcilik programı değil, gençlerin fikirlerini özgüvenle ifade etmeyi öğrendiği, takım çalışmasını deneyimlediği ve toplumsal sorunlara çözüm üretme cesareti kazandığı güçlü bir gelişim yolculuğu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimizin ortaya koyduğu yaratıcı fikirler ve sosyal etki odaklı projeler, geleceğe dair umut veriyor. Gençlerin potansiyeline tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bize destek olan tüm sponsorlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

