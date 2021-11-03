ABD’li dev yatırım bankası JPMorgan Bitcoin’in adil değerinin 35.000 dolar olduğunu açıkladı. Banka buna rağmen 73.000 dolarlık fiyat hedefini korudu.

JPMorgan, bugün itibarıyla 63.100 dolardan işlem gören Bitcoin için adil değerini 35 bin dolar olduğu söyledi.

Bloomberg News’un haberine göre JPMorgan yayınladığı raporda, Bitcoin için 35 bin doların adil değer olduğunu değerlendirmekle birlikte 73 bin dolarlık fiyat hedefinin makul görünmeye devam ettiğini, ancak başka bazı stratejistlerin bekledikleri gibi Bitcoin fiyatında çok hızlı bir yükseliş yaşanmayacağına inandıklarını vurguladı.

JPMorgan, bu söylemlerine rağmen büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022’de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da ifade etti.

JPMorgan, kripto paraların 2022 yılında da diğer yatırım araçlarının üzerinde performans göstermelerinin beklendiğini de belirtti. (Habertürk)