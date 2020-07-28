Apple yapay zeka teknolojilerinde en çok satın alma yapan şirket oldu. CB Insights raporuna göre, Apple geride kalan 10 yıllık dönemde yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışan 20 şirketi satın aldı. Apple‘ı 14 satın almayla Google ve 10 satın almayla Microsoft takip etti.

Geçtiğimiz yıllarda pek çok satın alma haberi ile karşımıza çıkan Apple, özellikle yapay zeka teknolojilerine odaklanan girişimleri satın almaya çalışıyor.

Business Insider’da yer alan habere göre, CB Insights tarafından paylaşılan bir rapora göre Apple, 2010-2019 yılları arasında rakiplerinden daha fazla yapay zeka girişimini satın aldı.

GOOGLE 14, MICROSOFT 10 GİRİŞİMİ SATIN ALDI

Paylaşılan raporda, yapay zeka teknolojilerini oldukça önemseyen Apple, 2010-2019 yılları arasında toplamda 20 yapay zeka girişimini bünyesine kattı. Aynı dönemde Apple’ın en büyük rakiplerinden olan Google 14, Microsoft 10, Facebook 8 ve Amazon ise 7 yapay zeka girişimini satın aldı.

CB Insights’ın verilerine göre 2010 – 2019 yılları arasında toplamda 635 yapay zeka şirketi satın alındı. Diğer yıllar ile kıyaslandığında ise söz konusu satın almalar 2013-2018 yılları arasında 6 kat arttı.

Rapora göre Apple, söz konusu yapay zeka girişimlerini iPhone modelleri için satın alıyor.

Satın alınan 20 yapay zeka girişimi iPhone modellerine yeni özellikler ekleme konusunda Apple’a yıllardır destek oluyor.