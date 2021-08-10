Forbes’un 2,755 milyarderin servetlerini sıraladığı milyarderler endeksinde bu kez Bill Gates’in sıralaması değişti.

Forbes’un 35 yıldır yayınladığı, dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2755’e yükselmişti. Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Listede kısa bir süre önce değişiklik olmuş ve zirve el değiştirmişti. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault’a geçmişti. Listede bu kez yeni bir değişiklik var…

4. sırada yer alan Bill Gates bir basamak aşağı indi. Bu değişimin nedeninin Bill Gates ve Melinda Gates’in geçen haftaki boşanmalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Çift, boşanma kararının ardından varlıklarını paylaşma sürecinde. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler sıralamasına göre Melinda Gates’e yapılan hisse senedi transferleri sonrası Bill Gates listede bir basamak aşağı indi. Forbes’un listesine göre Bill Gates şu anda 129.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5. ismi. 3 gün önce listede Bill Gates’in serveti 132.1 milyar olarak sıralamaya girmişti. Businnes Insider’ın dünkü haberinde Bill Gates’in Perşembe günü Melinda French Gates’e 2 milyar dolardan fazla hisse senedi devrettiği, çiftin boşanma kararı aldığı günden son bu yana toplam transferlerin yaklaşık 6 milyar doları bulduğu belirtiliyordu.

İşte son sıralamaya göre dünyanın en zengin 10 ismi