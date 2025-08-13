Bir devir sona mı eriyor? Google Chrome için sürpriz teklif

CNBC'nin haberine göre Perplexity’nin mevcut piyasa değeri 18 milyar dolar seviyesinde olmasına rağmen, şirket teklifi finanse etmek için birden fazla yatırımcıdan destek aldığını açıkladı. T

emmuz ayında tamamlanan değerleme turu, şirketin birkaç ay önceki 14 milyar dolarlık değerlemesini yükseltmişti.

Yapay zeka destekli arama motoruyla tanınan Perplexity, geçen ay Comet adlı kendi yapay zeka tabanlı tarayıcısını piyasaya sürdü.

Şirket, üretken yapay zeka alanında Meta ve OpenAI gibi büyük teknoloji firmalarıyla rekabet ediyor. Bu alanda hem büyük teknoloji şirketleri hem de girişimler, milyarlarca dolarlık yatırımlarla donanım ve insan kaynağı kapasitesini artırmaya çalışıyor.

Perplexity, bu yılın başlarında Meta’dan olası bir satın alma teklifi aldı ancak taraflar anlaşmaya varmadı.

Adalet Bakanlığı, Google’ın Chrome’u elden çıkarmasının arama motoru pazarında daha dengeli bir rekabet ortamı oluşturacağını savundu. Google ise bu öneriyi “radikal” ve “aşırı kapsamlı” olarak nitelendirdi. Şirket, karar sonrası iş modelinde nasıl bir değişikliğe gideceğini açıklamadı.