Çip devlerinden tarihi taviz: Yüzde 15'i ABD alacak

BBC’nin konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu anlaşma, iki şirketin dünyanın ikinci büyük ekonomisine ihracat lisansı alabilmesi için yapılan düzenlemenin bir parçası.

Anlaşmaya göre Nvidia, Çin’de sattığı H20 model çiplerden elde ettiği gelirin yüzde 15’ini, AMD ise MI308 model çip gelirlerinden aynı oranı ABD’ye aktaracak.

Financial Times’ın ilk olarak duyurduğu bu düzenleme, küresel araştırma şirketi Forrester’ın başkan yardımcısı Charlie Dai tarafından “emsalsiz” olarak nitelendirildi.

Dai, artan teknoloji ticareti gerilimi ortamında pazar erişiminin yüksek maliyetine dikkat çekti.

ABD yönetimi, güvenlik endişeleri nedeniyle Nvidia’nın H20 çiplerinin Çin’e satışını daha önce yasaklamış, ancak bu yasak yakın zamanda kaldırılmıştı.

H20 modeli, 2023 yılında Biden yönetiminin getirdiği ihracat kısıtlamaları sonrası Çin pazarı için özel olarak geliştirilmişti. Nisan ayında ise Trump yönetimi tarafından bu satışlar durdurulmuştu.

Mayıs ayında iki ülke, gümrük vergileri konusunda 90 günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı.