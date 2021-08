Sürücüsüz otomobiller için geliştirdikleri yeni yapay zeka platformu Dojo’yu tanıtan Elon Musk, Tesla şirketinin bir sonraki hedefinin insansı robot yapmak olduğunu açıkladı.

‘Tesla Bot’ adı verilen bu robot “basit ve kendini tekrar eden sıkıcı ve sıradan işleri” yapacak. Örneğin mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

‘AI Günü’nde Tesla, kendi kendine sürüş sistemine güç sağlamak için AI teknolojisini geliştirmedeki ilerlemesi hakkında birçok ayrıntıyı paylaştı.

Euronews’in haberine göre Musk, Tesla’yı, araçlarının çevrelerindeki dünyayı görme ve anlama ve bu bilgilere göre hareket etme yeteneklerini göz önünde bulundurarak dünyanın en büyük robot şirketi olarak tanımladı ve bir sonraki adımın insansı robotlar olmasının doğal olduğunu belirtti.

“Biz yapmazsak bunu başkası yapacak, o halde biz de yapmalıyız ve güvenli olduğundan emin olmalıyız” diyen Musk, Tesla Botların kesinlikle tehditkar olmayacağını, bir insan kadar hızlı koşamayacağının ve bir insandan daha güçlü olmayacağının altını çizdi.

Tesla Bot’un özellikleri şunlar:

Boy: 1,72

Kilo: 56

En yüksek hız: 8 km/saat

Arabalardakine çok benzer bir sensör grubundan veri alacak olan FSD bilgisayarı da dahil olmak üzere bugün Tesla araçlarında bulunan birçok teknolojiyi paylaşacak.

Bu cephede, Tesla insansı robotlar konusunda uzmanlaşmış tanınmış robotist Dennis Hong ile çalışıyor.

Uzun vadeli vizyonun, insan emeği ağırlıklı görevlerin çoğunu değiştirmek ve sonuçta ‘evrensel temel gelir’ merkezli bir sistemin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Musk, Tesla Bot’un bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Evrensel temel gelir her insana çalışsa da çalışmasa da asgari standartlarda hayatını sürdürebilecek kadar bir ödeme yapılması anlamına geliyor.

Şirket 2022’de bir prototip hazırlamayı planlanıyor.

