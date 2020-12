Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan ilginç Apple itirafı… Musk,twitter’dan paylaştığı mesajında bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü söylüyor. Şirketin en kötü döneminde Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf eden Musk bunun için Apple ile görüşmek istediğini ancak Apple CEO’su Tim Cook’un görüşmeye yanaşmadığını iddia etti.

Musk’ın açıklaması Apple’ın üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği haberlerinin ardından geldi.

Bu konudaki bir tweete yanıt veren Musk mesajında, “Model 3 programının en zorlu günlerinde, Apple’ın Tesla’yı satın alma olasılığını görüşmek için Tim Cook’a ulaştım (mevcut değerimizin 1 / 10’u için). Toplantıya katılmayı reddetti” ifadelerini kullandı.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020