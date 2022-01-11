Hızlı teslimat uygulaması Getir, yeni yatırım turuna çıktı. Şirketin, 12 milyar dolarlık değerlemeyi hedeflediği belirtildi.

Getir 1 milyar dolar yatırım çekmek için yeni finansman turuna çıktı. Şirket yeni yatırım turunda 12 milyar dolarlık değerleme hedefliyor.

Bloomberg’e konuşan kaynağa göre geçen yıl 7.7 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, yurtdışı büyümesini finanse etmek için 1 milyar doların üzerinde yatırım çekmeyi hedefliyor.

Getir önceki yatırım turunda Tiger Global, Sequoia Capital ve Mubadala Investment Co.’nun da aralarında olduğu firmalardan yatırım çekmişti.

Geçen yıl birçok yatırımcıdan 1,1 milyar dolar yatırım çeken şirket teslimat alanında en değerli şirketlerden biri olmayı başardı. Getir’in ABD’li rakibi GoPuff 15 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

8 ülkede faaliyete geçti

Getir hedeflediği değerlemeye ulaşması durumunda geçen yıl 16.5 milyar dolar değerlemeye ulaşan Trendyol’un ardından ikinci en değerli Türk startup’ı olacak. Getir İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz’in ardından ABD’de Chicago ve New York şehirlerinde faaliyete geçmişti.

Getir aynı zamanda Türkiye, İspanya ve İngiltere’de satın almalar gerçekleştirmişti. Şirket son olarak ABD’nin Boston kentinde faaliyete geçeceğini açıklamıştı.

2 ayda değerini 3’e katladı

Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, yeni aldığı yatırımla 7.5 milyar dolar değere ulaşmıştı.

Şirket 26 Mart tarihinde aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar değerindeydi. Böylece Getir, 2 ay gibi bir sürede değerini neredeyse üçe katlamış oldu.

Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir’in yeni yatırımcılarından bazıları oldu.