Uluslararası bir yarışma olan Get in the Ring girişimcilik yarışmasının Türkiye ayağı 5. kez yine Bilkent CYBERPARK tarafından 17 Eylül 2021’de düzenlendi. Yarışmada birinci seçilen girişim Wisersense global finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Bilkent CYBERPARK’ta yer alan firmalardan Cerebrum’un ana partner; BilgeAdam’ın altın sponsor; ArkSigner, Code2 ve HOP’un gümüş sponsor olarak yer aldığı yarışmada, yenilikçi, ticarileşme potansiyeli belirli metriklere dayanan girişimciler ringe davet edildi.

Yarışma Bilkent CYBERPARK ekosisteminin yanısıra Ankara girişimcilik ekosistemini de bir araya getirdi. Metaverse’den sağlık teknolojilerine çeşitli konular üzerinde çalışan 8 firma, firma tanıtımı, takım, iş planı, elde edilen başarılar ve finansal konuları içeren ring sorularını 30 saniye içinde cevaplandırarak ringde jüriyi etkilemek için ter döktü. Yapılan başvurular arasından seçilen en iyi 8 girişimci, yarışmanın konsepti gereği rakibiyle ringde buluştu ve iş fikirlerini anlatarak ringin en iyisi olmak için mücadele etti. Yarışmada jüri üyesi olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Atilla Hakan Özdemir, Cerebrum Tech Kurucusu Erdem Erkul, ArkSigner Kurucu Ortağı Özlem Kahramaner, KOSGEB Daire Başkanı Mehmet Görkem Gürbüz ve Limatek Genel Müdürü Canan Okutanoğlu gibi sektörde uzman kişiler yer aldı.

Yaratıcı sunumların yapıldığı yarışmada, süper bakterilere karşı antibiyotik alternatifi olan bakteriyofaj tedavileri geliştiren Mikroliz firması ve Endüstri 4.0 tabanlı makine sağlığı izleme sistemleri için donanım ve yazılım üreten Wisersense firması finale kalmaya hak kazandı. Final sunumunda jüri üyelerinin en çok dikkatini çeken ve Global Final’de Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanarak Get in the Ring CYBERPARK 2022’nin birincisi seçilen girişim Wisersense oldu.

Kazanan ekibin uluslararası pazarda kendi ürününü tanıtmasının yanı sıra, diğer ülkelerden seçilen birinci ekiplerle tanışma, etkinliğin küresel yatırımcı ve ortak ağına tanıtılma fırsatı bulunuyor. Wisersense firmasının katılımcı ülkelerin temsilcileriyle buluşacağı ve dünyanın en iyi startup’ı olmak için tekrar ringe çıkma heyecanı yaşayacağı Get in the Ring Global Final’i, önümüzdeki yıl belirlenen ülkede düzenlenecektir.