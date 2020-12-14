YouTube ve Gmail’in de aralarında bulunduğu bazı Google hizmetlerine erişim sorunu yaşandı. Yaklaşık bir saat süren erişim sorunu sonrası Google servislerindeki sorun çözüldü.

Dünya çapında online hizmetlere erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com’un verilerine göre, Google hizmetlerine ilişkin erişim sorunu sadece Türkiye’deki kullanıcıları değil, dünyanın birçok ülkesindeki kullanıcıyı etkiledi.

Sosyal medyada kullanıcılar, erişim sorununa ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı. Twitter’da “#YouTubeDOWN” hashtagi ile konuya ilişkin yapılan paylaşımlar en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

NORMALE DÖNDÜ

Alphabet’in sahibi olduğu Google tüm hizmetlerin kesintinin ardından normale döndü.

Google’ın YouTube, Gmail ve Google Drive gibi ürünlerinde küresel kesintiler yaşanmış ve kesintilerden dünya genelindeki binlerce kullanıcı etkilenmişti.