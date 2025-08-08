Grok ve ChatGPT kapıştı: Satranç maçının kazananı kim oldu?

The Independent'ın haberine göre OpenAI’ın o3 modeli, xAI’ın Grok 4 yapay zekasını 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla OpenAI, büyük dil modelleri (LLM) arasında düzenlenen ilk satranç turnuvasının galibi oldu.

Final müsabakası, OpenAI CEO’su Sam Altman ile xAI’ın kurucusu Elon Musk arasındaki geçmişe dayanan ortaklık ve rekabet nedeniyle dikkat çekti.

İki isim, yaklaşık on yıl önce OpenAI’ı birlikte kurmuş, ancak Musk daha sonra şirketten ayrılarak rakip yapay zeka firması xAI’ı kurmuştu.

İkili arasındaki ilişki zamanla gerilmiş, Altman daha önce Musk’ı “zorba” olarak nitelendirmişti. Musk ise OpenAI’ı satın alma girişiminde bulunmuş, ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Diğerlerini elediler

Finale çıkmadan önce hem o3 hem de Grok 4 modelleri; Anthropic, DeepSeek, Google ve Moonshot AI gibi firmaların yapay zekalarını eleyerek son ikiye kalmıştı. Ancak finalde OpenAI’ın o3 modeli, rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek seriyi kayıpsız tamamladı.

Karşılaşma sonrasında Elon Musk, Grok 4’ün satranç performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yeteneğin “yan ürün” olduğunu belirtti ve “xAI satranca neredeyse hiç çaba harcamadı” ifadelerini kullandı.

Yapay zekaların satranç yetenekleri uzun süredir gelişim gösteriyor.

1997 yılında IBM’in geliştirdiği Deep Blue süper bilgisayarı, dönemin dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u yenerek bu alanda bir dönüm noktası olmuştu. Google’ın DeepMind ekibi de benzer şekilde kendi kendine oyun öğrenebilen sistemler geliştirerek satranç ve Go gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti.

Bu turnuva ise, 2022’de OpenAI’ın ChatGPT modelini piyasaya sürmesinden bu yana öne çıkan büyük dil modellerinin genel amaçlı bilişsel yeteneklerini satranç üzerinden test eden ilk büyük organizasyon olarak kayda geçti.

Öte yandan temmuz ayında, dünya bir numarası Magnus Carlsen, ChatGPT ile yaptığı çevrimiçi satranç maçını tek bir taş kaybetmeden kazanmıştı.