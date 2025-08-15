Intel hisselerine 'Trump' dopingi

Bloomberg’in in haberine göre, olası anlaşma, Intel’in Ohio’da planladığı üretim merkezi projesine destek sağlayacak. Potansiyel hissenin büyüklüğü ve fiyatı ise henüz netleşmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, "Varsayımsal anlaşmalara ilişkin konuşmalar, yönetim tarafından resmen duyurulmadığı sürece spekülasyon olarak değerlendirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Trump, daha önce Tan’ı Çin ile geçmiş bağlantıları nedeniyle “ciddi çıkar çatışması” içinde olmakla suçlamıştı.

BBC’nin ulaştığı Intel yetkilileri, görüşmeler hakkında yorum yapmadı ancak şirketin "Başkan Trump’ın ABD’nin teknoloji ve üretim liderliğini güçlendirme çabalarını desteklemeye kararl" olduğu belirtildi.

Bloomberg'e göre, anlaşmaya ilişkin detaylar üzerinde görüşmeler sürüyor.