Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlar için 7,62 milimetrelik Makineli Tüfek PMT 7,62’nin geliştirmesinin sürdüğünü bildirdi.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu silah sistemine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek, “Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız.” ifadesini kullandı.
Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor.
Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız.
➡️ @SarsilmazSilah pic.twitter.com/ttJpXEDzed
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 21, 2021
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