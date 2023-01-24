Kidolog’un değerlemesi 7,5 milyon dolara yükseldi

Kidolog, 600 bin dolarlık yeni yatırım turunu tamamladı. Eski yatırımcılarının tamamının katıldığı; ayrıca aralarında Founder One, TT Ventures ve Ceyda Düvenci gibi 10’un üzerinde yeni yatırımcının dahil olduğu yatırım turuyla birlikte şirketin değerlemesi 7,5 milyon dolara (yaklaşık 140 milyon TL) ulaştı.

Online ortamda sağladığı ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında 600’e yakın danışmanıyla faaliyet gösteren Kidolog, aldığı yeni yatırımla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki büyümesine hız verecek. Aile teknolojileri alanında Türkiye’nin ilk unicorn’u olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Kidolog, yurt içinde yeni iş alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olurken, danışmanlığın yanı sıra çocuk gelişimi konusunda farklı proje, uygulama ve atölye çalışmalarını da hizmetleri arasına ekleyecek. Şirket ikinci etapta ise, İngiltere’nin ardından ABD ve Almanya gibi pazarlarda İngilizce ve Almanca danışmanlık hizmetlerini de devreye almayı planlıyor.

KÜRESEL ATILIM DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, söz konusu yatırım turunun, şirket için önemli bir büyüme döneminin de başlangıcı olacağını söyledi. Eray Uğurelli, “Şubat 2021’de 15 bin TL sermaye ile kurduğumuz Kidolog, 2 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 140 milyon TL’lik değerlemeye ulaştı” dedi.

Ebeveynlerin en çok bilgi aldığı konuların başında çocuklardaki ‘iki yaş sendromu’nun geldiğini belirten Uğurelli, “Aslında bu, girişimlerin gelişim süreçlerini de iyi özetleyen bir metafor. Bir girişimin, ikinci yıldan sonraki gelişimi, markanın geleceği için de belirleyici role sahip. Bu yüzden de bu yatırım turuyla birlikte, 2023 yılını Kidolog için; küresel atılım dönemimizin başlangıcı olarak görüyoruz. Kendi mühendislerimiz ve yazılımcılarımızla geliştirdiğimiz altyapımızla, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen aile teknolojileri şirketleri arasında yerimizi alacağız” diye konuştu.

YENİ YATIRIMCILARLA, UNICORN YOLCULUĞU

Bu süreçte, önemli yatırımcıların da Kidolog ailesine dahil olduğunun altını çizen Uğurelli şöyle devam etti:

“Alesta Yatırım’la birlikte, 10’un üzerinde yeni yatırımcımız bu hikayenin bir parçası olmayı tercih etti. Yatırım Komitesi’nde Faruk Eczacıbaşı ile Sina Afra gibi Türk girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin yer aldığı; İş Bankası bünyesindeki Maxis Girişim Sermayesi Portföy tarafından yönetilen ‘etki yatırım fonu’ Founder One, Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, Türkiye’nin önde gelen inovasyon merkezlerinden İTÜ ARI Teknokent ve Kumkaya Makina gibi lider kurumların yanı sıra Ceyda Düvenci, Yiğit Çavuşoğlu, Emre Gerçek ve Sercan Akkaş gibi bireysel yatırımcıların da katılımıyla birlikte, hedefimiz Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki ilk unicorn’u olmak. Şu anda Türki Cumhuriyetler, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi yaklaşık 20 farklı ülkeden Türkçe konuşan yüzlerce ebeveyne hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Almanca ve İngilizce’yi de Türkçe’nin yanına ekleyeceğiz, küresel marka yolculuğumuzda önemli bir dönemeci geride bırakacağız. Aile teknolojileri, tüm dünyada en hızlı büyüyen alanlardan birisi. Kidolog olarak dünyada bu alanın sembol markalarından biri olmak için yola çıktık.”