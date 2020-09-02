Pandemi sürecinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona kadar çıkaran Zoom 2020’nin ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Zoom’un gelirleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 458 arttı.

Dünya genelinde 800 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan koronavirüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.

Pandemi sürecinde kullanıcı sayısında hızlı artış gören Zoom’un bu süreçte elde ettiği kazanç artmaya devam ediyor.

663,5 milyon dolar gelir elde etti *

2020’nin ilk 3 ayında 328.2 milyon dolar gelir elde eden Zoom’un ikinci çeyrek geliri 663,5 milyon dolar oldu. Bu geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 458 artış anlamına geliyor.

Zoom’un 2021 yılı mali gelir görünümünün 2.39 milyar dolar olduğunu söyleyen CEO Eric S. Yuan, koronavirüs salgını sırasında uygulamanın çok daha yaygın hale geldiğinin altını çizdi.