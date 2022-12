Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etti.

Musk, Twitter eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi adlı Twitter kullanıcısı üzerinden ifşa etti.

Taibbi’nin “Twitter Dosyaları” başlığı ile paylaştığı ve Twitter çalışanları arasında yapılan mesajlaşmaları da içeren yazışmalar Musk tarafından paylaşıldı.

Here we go!! 🍿🍿 https://t.co/eILK9f3bAm

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022