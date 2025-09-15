Elon Musk 1 milyar dolarlık hisse aldı, hisse fiyatı tırmandı

Bu satın alma, Musk veya başka bir CEO için nadir görülen bir eylemi temsil ediyor. Çok az sayıda iş lideri, hisse senedi opsiyonlarını kullanmadan kendi paralarını kullanarak şirketlerinin hisselerini satın alıyor.



CNN'de yer alan habere göre; Tesla yatırımcıları, Musk'ın hisse senedi alımını şirkete olan bir güven oyu ve Musk'ın Tesla'da kalmaya olan bağlılığının bir göstergesi olarak gördü. Haber, Tesla (TSLA) hisselerinin piyasa öncesi işlemlerde %7 yükselmesini sağladı.



Geçen hafta, Tesla, Musk için, Tesla'nın belirli satış ve değerleme kilometre taşlarına ulaşması durumunda 1 trilyon dolar değerinde olabilecek ek hisse senedi opsiyonları sağlayacak yeni bir ödeme paketi önerdi. Ancak Musk, hisse senedi mevcut 1,3 trilyon dolarlık değerinden %50'den fazla artarak 2 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmadıkça Tesla'dan ek hisse almayacak ve gelir elde etmeyecek. Ödeme paketinin açıklanmasından bu yana Tesla hisseleri, cuma günkü kapanışa kadar %13 oranında arttı.

413 milyon Tesla hissesine sahip



Musk'ın Pazartesi günü duyurduğu hisse senedi alımı, Musk'ın portföyüne 2,6 milyon ek Tesla hissesi daha ekledi. Ancak bu alım, şirketteki hisse oranını yüzde bazında neredeyse hiç artırmadı: Hisse senedi varlığı %1'den daha az arttı.

Musk geçmişte açık piyasadan Tesla hisse blokları satın almış olsa da, alımlarının çoğu, tazminat olarak aldığı hisse senedi opsiyonlarını kullanmaktan kaynaklanıyordu. Şu anda sahip olduğu 413 milyon Tesla hissesi, şirketin hisselerinin %12,8'ini temsil ediyor.

Ancak Musk, şirketin en az %25'ini kontrol etmek istediğini söyledi. Daha fazla kontrol sahibi olmadığı takdirde, yapay zeka çalışmalarının bir kısmını Tesla'dan alıp xAI'ye kaydırmakla tehdit etti.