İşkur Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nedir?

Devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için önemli bir yarı zamanlı iş fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026 yılı yeni dönem başvuruları merakla bekleniyor.Öğrencilere hem finansal destek sağlayan hem de iş hayatında deneyim kazandıran program, her yıl yoğun ilgi görüyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen Gençlik Programı için 2026 yılı başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yılın başvuru tarihleri, bu seneki süreç için bir ön fikir sunuyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında başvurular 13-17 Şubat 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı. Bu durum, 2026 yılı için de başvuru sürecinin benzer şekilde Şubat ayının ortasında başlayabileceğini gösteriyor. Adayların, kesin tarihler için İŞKUR'un resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ

İŞKUR'un üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlattığı Gençlik Programı'nın detayları belli oldu. Öğrencilere iş hayatında deneyim kazandırmayı hedefleyen program, hem esnek bir çalışma düzeni hem de önemli bir finansal destek sunuyor.

Çalışma Koşulları ve Ödeme Miktarı

Programa katılan öğrenciler, haftada en fazla 3 gün ve günlük 7.5 saat çalışabilecek. Katılım sağlanan her gün için öğrencilere 1083 TL cep harçlığı verilecek. Bu düzenleme, öğrencilerin derslerini aksatmadan iş tecrübesi edinmelerine olanak tanıyor.

Sunulan Eğitimler ve Faaliyet Alanları

Gençler, program kapsamında birçok farklı alanda eğitim ve deneyim kazanma fırsatı bulacak. Katılabilecekleri ana faaliyet ve alt faaliyet alanları şunlardır:

Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi

Kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi

Akademik ve idari destek faaliyetleri

Toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi

Öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi

Dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR'un üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlattığı Gençlik Programı'ndan kimlerin yararlanabileceği netleşti. Programdan faydalanmak isteyen öğrencilerin belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Programa yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilir.

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi örgün eğitim programlarında öğrenci olmak zorunludur.

Hane halkı gelirinin kişi başına düşen aylık tutarının net asgari ücretin 3 katından fazla olmaması gerekiyor.

Ayrıca, programa başvuru sırasında sigortalı olmanın bir sakıncası bulunmuyor. Bir diğer önemli kural ise, öğrencilerin sadece kendi üniversitelerinin düzenlediği programlara katılabileceği yönünde.