Sam Altman anlattı: Bu kez doktora seviyesinde

Yeni modelin, bilgi aktarımında daha hızlı, daha zeki ve daha güvenilir olduğu belirtildi. Şirket CEO’su Sam Altman, GPT-5 ile yapılan sohbetlerin doktora seviyesindeki bir uzmanla konuşmaya benzediğini ifade etti. Önceki sürümlerin ise öğrenci düzeyinde bir deneyim sunduğu vurgulandı.

GPT-5 neler sunuyor?

focus.de'nin haberine göre, GPT-5 ile birlikte, ChatGPT platformunda ilk kez tüm model türleri tek bir arayüzde birleştirildi. OpenAI tarafından geliştirilen yönlendirme sistemi sayesinde, kullanıcıların taleplerine göre hangi modelin çalıştırılacağı otomatik olarak belirleniyor.

Ücretsiz kullanıcılar için daha az kaynak tüketen Mini modeli devreye girerken, karmaşık sorular güçlü sürümle yanıtlanıyor.

Geliştiriciler ise API aracılığıyla GPT-5, GPT-5 Mini ve GPT-5 Nano modelleri arasında seçim yapabiliyor. Ücretli kullanıcılar için ek olarak GPT-5 Pro sunuluyor.

Modelin özellikle yazılım geliştirme, metin üretimi ve tıbbi uygulamalarda dikkat çekici performans sergilediği söylendi.

Kısa talimatlarla karmaşık web siteleri ve oyunların oluşturulabildiği gösterildi.

OpenAI, GPT-5'in güvenlik önlemlerine de yoğunlaştı.

Beş binden fazla test saatinin ardından modeldeki yanlış bilgiler aza indi. GPT-5’in, kritik konularda kullanıcıya faydalı ve risksiz yanıtlar verdiği söylendi. Öte yandan güncellemeyle birlikte modelin, başarısız olduğu görevlerde yetersizliğini kabul etme oranı da arttı.

Yeni modelle birlikte ChatGPT'ye dört farklı kişilik seçeneği de eklendi. Kullanıcılar alaycı, robot, dinleyici veya inek (nerd) arasında seçim yapabilecek ve hatta sohbet renklerini kendileri ayarlayabilecek.

Kullanıcılar sohbet ekranının renklerini de kişiselleştirebiliyor. GPT-5, ücretsiz sürümde sınırlı kullanım ile erişime açıldı. Modelin bağlam penceresi 256.000 tokene çıkarıldı. Bu, yaklaşık 600 ila 800 sayfalık metne denk geliyor.