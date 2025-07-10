Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, sohbet botu Grok’un yeni sürümü Grok 4’ü tanıttı.

Çarşamba gecesi geç saatlerde yapılan canlı yayında Musk, yeni modelin tanıtımını xAI ekibiyle birlikte gerçekleştirdi. Grok 4’ün tüm disiplinlerde yüksek lisans öğrencilerinin çoğundan daha zeki olduğunu savundu.

Grok 4, geliştirilmiş sesli konuşma özellikleriyle dikkat çekiyor.

xAI, Grok 4’ün bazı kıyaslama testlerinde OpenAI ve diğer yapay zeka sistemlerinden daha yüksek puanlar aldığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre Musk, yeni sürümle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı:

"Zaman zaman sağduyudan yoksun olabilir. Henüz yeni teknolojiler icat etmedi veya yeni fizik keşfetmedi, ancak bu sadece bir zaman meselesi"

Şirket, Grok'un yaptığı saldırgan paylaşımların tespit edilmesinin ardından benzer paylaşımlar yapmasını önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Tanıtımın yapıldığı gün ayrıca X’in Üst Yöneticisi Linda Yaccarino’nun görevinden ayrıldığı açıklandı.