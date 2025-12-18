ARA
DOLAR
42,81
0,18%
DOLAR
EURO
50,22
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5938,64
-0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
11335,05
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Uzaklardan gelen yolcu yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Uzaklardan gelen yolcu yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3. gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS" adlı kuyruklu yıldız, yarın Dünya'ya en yakın konumuna gelecek.


Son Güncellenme:
Uzaklardan gelen yolcu yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, astronomik gözlemler doğrultusunda, 3I/ATLAS, yarın Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı olup cisim hiçbir tehlike oluşturmayacak.

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın olduğu anda gözlemlenebilir ışık özelliklerini ve gaz ile toz yapısını inceleyerek yıldızlararası cisimlerin kökeni ve bileşimi hakkında yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.

Etkinlik, uydu ve çevrim içi teleskop yayınları aracılığıyla izlenebilecek ancak nesnenin, Dünya'dan çıplak gözle görünmesi beklenmiyor.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti. Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL