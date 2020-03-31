Koronavirüs salgını sonrası bazı şirketler zor günler geçirmeye başladı. Ancak özellikle teknoloji dünyasındaki bazı girişimlerin salgın ile popülaritesini arttı.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaştı. O uygulamalardan biri olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.

PİYASA DEĞERİ 42 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, şirket bu popülariteyi paraya dönüştürmeyi başardı.

Aynı habere göre, aynı anda 99 kişi ile video konferans yapma imkanı tanıyan Zoom’un piyasa değeri 42 milyar dolara yükseldi.

KİŞİSEL SERVETİ 4 MİLYAR DOLAR ARTTI

Aynı habere göre, artış Silikon Vadisi merkezli uygulamanın kurucusunun kişisel servetinde de hatırı sayılır bir artışın yaşanmasına neden oldu. Kurucu Eric Yuan’ın kişisel serveti sahip olduğu hisseler nedeniyle son aylarda 4 milyar dolar arttı.