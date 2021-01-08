WhatsApp’ın kullanım koşullarında değişikliğe gitme kararına bir tepki de Elon Musk’tan geldi. Musk, kişisel Twitter hesabından kullanıcıları WhatsApp’a alternatif olan Signal uygulamasını kullanmaya davet etti.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde olan WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp kullanıcıları bugün hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili uygulama içi bildirim almaya başladı. Facebook ile WhatsApp kullanıcılarının verilerini paylaşacağını açıklayan platform kullanıcılara seçim hakkı tanımadı.

Söz konusu değişikliği kabul etmeme şansı olmayan kullanıcılar ya bu şekilde WhatsApp’ı kullanacak ya da platformu kullanmayı bırakacak. Başka bir deyişle WhatsApp yeni kuralları kabul etmeyen kullanıcılara yasak getirecek. Söz konusu kararın 8 Şubat itibari ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.

WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kullanıcılara ait veriler Facebook bünyesinde bulunan diğer platformlarla da paylaşılabilecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, Facebook bu şekilde WhatsApp kullanıcılarından da topladığı verileri işleyerek reklam gelirini artırmayı hedefliyor.

MUSK’TAN TEPKİ

WhatsApp’ın bu adımı sonrası Elon Musk’tan kısa bir açıklama geldi. Kişisel Twitter hesabından “Signal kullanın” mesajı yayınlayan Musk, kullanıcıları WhatsApp’a alternatif olan uygulamayı kullanmaya davet etti.

SİGNAL NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, WhatsApp’ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut. Signal’ın avantajı ise WhatsApp’ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal’in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİ TOPLAYABİLİYOR?

Peki WhatsApp’ın tepki çeken kararı ne anlama geliyor? Bu karar sonrası platformun kullanıcılarından toplayabileceği bilgiler şu şekilde…

-Hesap Bilgileri

-Mesajlar

-Bağlantılar

-Durum Bilgisi

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Konum Bilgileri

-Çerezler

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı

Bilgiler

-Kullanıcı Şikayetleri

-WhatsApp’taki İşletmeler

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri