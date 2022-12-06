Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, 11’inci yılında ihracat sektörünün liderlerini bir araya getirdi.

Dokuma kumaşın değerini ortaya koyan, tasarımcı adayları ve tasarımcılar için özgür ve yaratıcı bir ruh oluşturmalarını sağlayan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın 11’inci finali, 2 Aralık 2022 tarihinde Adana Hilton Otel’de gerçekleşti. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın final gecesi T.C. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı & ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı bu gecede büyük bir heyecan yaşandı.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı & ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, 11. kez düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’na dair heyecanını paylaşarak; “Tekstil ve hazır giyim sektörü dünyada 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahiptir. 2025 yılının sonunda ise yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörleri için önemli bir marka ve üretim merkezi haline gelmiştir. Yıllık 30 milyar doları aşan ihracatı, 1,5 milyona yaklaşan istihdamı ve ticaret fazlası veren entegre üretim yapımız ile ülkemiz için lokomotif bir sektördür. Yakın gelecekte bu sektör için 60 milyar dolarları konuşuyor olacağız. Adana ili olarak 2021 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık gerçekleştirdiğimiz ihracatı, 2022 yılında 3 milyar dolara çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelimiz ile Türkiye, önümüzdeki dönemde sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın üretim merkezlerinden biri olacaktır” dedi.

1,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, yaptığı açıklamada; “1939 yılında Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği olarak çıktığımız bu yolda, ATHİB olarak, 2021 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. 2021 yılında siz değerli üyelerimiz sayesinde 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bu başarıyı devam ettirmemize yardımcı olacak genç neslin yolunu açmak adına düzenlediğimiz yarışmamızın heyecanını hep birlikte paylaşacağız. Sanayinin, yetkin insan gücünün ve teknoloji birlikteliğinin vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. İhracatımızın katma değerini artıracak tasarımları ortaya koyan gençlerimizi destekliyor ve onlarla beraber büyüyeceğimize inanıyoruz” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe; “Üretim ve ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için daha çok üretmek, ürettiklerimize değer katmak ve daha çok ihracat yapmak durumundayız. İhracatta son iki yılda büyük bir ivme yakaladık. 2021 yılını 225 milyar dolarla yüzde 30’un üzerinde bir büyümeyle tamamladık. 2022 Kasım ayında tüm kasım ayları içerisinde en yüksek rakamlara ulaştı; 1 ayda 21,9 milyar dolar ihracat yapıldı. 12 ay içerisinde 252 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bir ihracat ailesi, bir Türkiye’den bahsediyoruz” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş; “Türkiye; tekstil ve hammaddeleri sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Geniş üretim kapasitesi ise; her yıl daha da fazla gelişiyor. Bu anlamda ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 10 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz dünya genelinde yedinci sıradaki konumunu korumaya devam etmiştir. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz dış pazarlardaki payını her geçen gün artırırken üretmekte nihai olduğu ürünler ile ekonomimize de önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Amacımız; sektörde ülkemizi ekonomik olarak hedeflediğimiz ihracat rakamlarına çıkartmaktır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’yle AKİB üzerinden Adana ilinde 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma ile ATHİB üzerinden 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma açıklandı. Açıklanan firmalara plaket takdim edildi. AKİB Adana ili ve ATHİB üzerinden 2021 yılında en çok ihracat yapan birinci firma SASA DIŞ TİC.A.Ş. olarak açıklandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Büyük emeklerle geleceğe yön verecek tasarımların hazırlandığı yarışma podyumunda kumaş defilesi gerçekleşti. Dokuma atölyelerinde hikayesi başlayan kumaşlar, tasarımcıların hayal gücüyle buluştu. 10 finaliste ait birbirinden farklı temalardan izler taşıyan dokuma kumaş tasarımları jürinin değerlendirmesine sunuldu. Birbirinden değerli ve gösterişli tasarımlarla kumaş defilesinin ardından jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle yarışmanın kazananları ve yardımcı tasarımcı olarak iş imkânı sunulacak Koton özel ödülüyle birlikte üç ay boyunca staj imkânı sağlanacak LC Waikiki özel ödülü açıklandı. “Androgyne” teması ile “Esra Hatice Dikmen” yardımcı tasarımcı olarak iş imkânı sunulan Koton özel ödülünü almaya, “Biyofili” temasıyla “Özge Güneş” 3 ay staj yapma imkânı verilen LC Waikiki özel ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmada birinciliği “Lichenes” teması ile “Esra Bekiroğlu”, ikinciliği “Doğanın Renkleri” teması ile “Hamide Çelik” ve üçüncülüğü “Kendiliğinden” teması ile “Eylem Barin” kazandı. Finalistler arasında dereceye layık görülen tasarımcılardan, birinciye 100 bin TL ve Yabancı Dil Eğitim Bursu, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye 50 bin TL para ödülü verilecek. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın en önemli ödülü ise; Ticaret Bakanlığı tarafından dereceye giren finalistlere yurt dışında iki yıl eğitim imkânı sağlanacak. Dereceye girmeye hak kazanan tüm finalistler Masaüstü Armürlü Dokuma Tezgâhı ve 10 finalistimize, eğitim gördüğü üniversitenin ilgili bölümünden bir öğretim üyesiyle birlikte Uluslararası bir Tekstil Fuarı’na katılma imkânı sağlanacak.

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