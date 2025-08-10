Babasından devraldı, fabrikaya çevirdi: 35 ülkeye ihracat yapıyor

Devlet desteğinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Hasnalçacı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteği ile ekipman, Türkiye İş Kurumunun katkılarıyla da personel alarak işletmenin büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.

Ürettikleri konfeksiyon ürünlerini ünlü markaların da aldığına değinen Hasnalçacı, 5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının aylık 65 bin ürün dikim, 120 bin yıkama kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

