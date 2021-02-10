Erkek giyim markası Bisse, 2021’de yeni tesis ve mağazalara 100 milyon TL yatırım yapacak.

Bisse Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli, “Bisse Heritage, Bisse Shirt ve Bisse Tailor Made olmak üzere üç yeni mağaza konsepti geliştirdik” diyor.

Bisse’nin hikâyesi 44 yıl önce İstanbul Vefa’da tutulan 60 metrekarelik bir dükkânda iki küçük makine ile başladı. Mustafa ve İbrahim Kefeli kardeşlerin temellerini attığı Bisse, bugün erkek giyim pazarının önemli markalarından biri haline geldi.

Yaklaşık iki yıl önce şirketin ikinci kuşak temsilcisi Onur Kefeli’nin yönetimde aktif olarak olarak rol almaya başlamasıyla hız kazanan şirket, 2021’de atağa kalkmaya hazırlanıyor.

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