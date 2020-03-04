Urfa’da fabrika kurdu 1.000 kişiye iş verecek - Ekonomist

Urfa’da fabrika kurdu 1.000 kişiye iş verecek
Son yıllarda Türkiye’deki doğrudan yatırımlarda gözle görünür bir azalma yaşanırken, özellikle Suriye’den aldığı göç ile işsizliğin giderek arttığı Şanlıurfa’dan sevindirici bir yatırım haberi geldi.
Mersin’de iki fabrikasıyla aylık 1 milyon adetlik üretime imza atan Uğur Tekstil, üçüncü fabrikasını Şanlıurfa’da kurdu. 60 milyon TL yatırımla Şanlıurfa OSB içinde bir hazır giyim fabrikası kuran şirket Haziran 2019’da üretime başladı.
Uğur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, “Şu anda Şanlıurfa fabrikamızda 450 kişi çalışıyor. 2020 sonunda bu sayıyı 1.000 kişiye tamamlayacağız. 12 bantla aylık 250 bin adetlik üretim yapacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Sonraki haber Yeni üretim tesisine 20 milyon TL yatıracak
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