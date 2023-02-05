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Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, tatil bölgelerindeki otellere dış pazardan rezervasyonların yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini belirterek, yerli turistleri tatil planlarında acele etmeleri konusunda uyardı.

05 Şubat 2023 | 16:18
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Çeşmeli turizmcilerden erken rezervasyon uyarısı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok yazın tercih edilen bir bölge olmasına rağmen Çeşme'deki otellerin yarıyıl tatilinde önemli ölçüde dolduğunu belirtti.

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin tatil bölgelerini olumlu etkilediğini ifade eden Demir, "Özellikle bu hafta termal otellerimiz ki beş yıldızlı otellerimizin neredeyse hepsinde termal var, buralarda doluluklar yüzde 70-80'lere kadar ulaştı. Çeşme'ye gelen tatilciler gayet mutluydu, tatil yapanların yüzü gülüyordu." dedi.

İzmir, İstanbul, Antalya gibi tatil bölgelerinde rezervasyonların yüzde 70'inin dış pazara entegre olduğunu kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"Otellerde dış pazardan rezervasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Doluluklar yüzde 60'ın üzerine çıkmış durumda. Biz ümit ediyoruz ki bu rezervasyonlar mayısa kadar devam eder. Mayıs, haziran ayında 'resort (tatil) bölgelerimizde yer kalmıyor' diyebilecek duruma gelir diye düşünüyoruz. Bunun için de iç piyasayı sık sık uyarıyoruz; tatil rezervasyonunuzu erkene alın, erken rezervasyonları önemseyin çünkü yüzde 40'a yakın indirimimiz var."

"Turizm artık Türkiye'nin baş tacı sektörü"

Sektör olarak hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Türk turizmi artık Türkiye'nin baş tacı sektör diyebiliriz. Neredeyse 100 milyar dolara kadar, Türkiye bütçesinin yarısına kadar olan kısmını kazanır durumda bir sektör. Bu sektöre sahip çıkmamız lazım. Bu sektör büyük bir sektör. Ülkemizin fiziki güzelliği olağanüstü. Bu güzellik hiçbir zaman yadsınamayacak ve başta Avrupalılar tarafından benimsenecek ve tüm dünyada zaten şu anda baktığımızda 60-70'e yakın ülkeden turist kabul eder durumdayız. Turizmdeki çeşitliliğimiz olağanüstü."

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