Turizmde öne çıkan KKTC, gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi oldu. Türkiye, Mısır, İsrail, Lübnan gibi komşularına kıyasla konut fiyatlarının daha düşük olması, adayı cazip hale getiriyor.

Halihazırda devam eden dokuz gayrimenkul projesi bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), son dönemde cumhurbaşkanlığı seçimi ve Maraş’ın kısmen açılması ile gündeme otururken, turizm yatırımları ve üniversiteleri ile ekonomisini de canlandırıyor.

Bugüne kadar hep turizm ile anılan ada, son yıllarda gayrimenkul yatırımlarının da yeni limanı haline geldi.

Gayrimenkul fiyatlarının komşu ülkelere göre düşük olması, yabancı yatırımcının bölgeye yönelmesini sağlıyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist dergisine özel olarak yaptığı değerleme ile KKTC gayrimenkul piyasasını mercek altına aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.