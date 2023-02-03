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  • Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları: En fazla Palandöken'de

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları: En fazla Palandöken'de

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

03 Şubat 2023 | 11:18
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Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları: En fazla Palandöken'de

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Nemrut'ta 93, Hakkari'de 78, Davraz'da 74, Uludağ'da 71, Kartalkaya'da 65, Erciyes'te 60, Murat Dağı'nda 49, Sarıkamış'ta 47, Saklıkent ve Denizli'de 45, Kümbet'te 44, Kop Dağı'nda 42, Haserek ve Konaklı'da 41, Zigana'da 40, Yedikuyular'da 38, Yalnızçam ve Akdağ'da 37, Bozdağ'da 36, Çambaşı'nda 32, Abalı'da 30, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 25, Ergan'da 22, Mersivan'da 21, Ovacık'ta 20, Keltepe'de 18, Ilgaz'da 15, Salda'da 11, Elmadağ ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez03.2.2023En düşükEn yüksek
DavrazKY-8-1
SaklıkentKY-80
UludağKY-7-3
PalandökenÇB-15-10
Murat DağıKY-8-2
DenizliKY-8-3
ErciyesPB-16-5
SarıkamışKY-12-8
KartalkayaKY-11-5
ÇambaşıKY-11-3
IlgazKY-13-6
KartepeKKY-41
HakkariKY-11-7
Yıldız TepeKY-11-4

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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