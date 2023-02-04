THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptal kararlarının Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereğince alındığı belirtildi.
Vatandaşlara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."