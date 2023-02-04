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238 uçuşunu iptal eden THY'den yolculara "seferleri kontrol edin" uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) 5-6 Şubat'ta İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 238 seferin iptal edildiğini duyurdu.

04 Şubat 2023 | 12:38
Son Güncellenme: 05 Şubat 2023 | 22:01
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238 uçuşunu iptal eden THY'den yolculara "seferleri kontrol edin" uyarısı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptal kararlarının Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereğince alındığı belirtildi.

Vatandaşlara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."

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