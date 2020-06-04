Pandemi sürecinde en büyük darbeyi turizm sektörü aldı. Dünya Turizm Örgütü’nün (DTÖ) verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında dünyada turizm yüzde 22 daraldı ve 80 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Düşüşün yıl sonuna kadar yüzde 60-80’e ulaşabileceği tahmin ediliyor. DTÖ, 2021’de turizmin toparlanma sürecine girebileceğini açıklarken, iç turizmin dış turizme oranla daha erken toparlanmasını öngörüyor.

İnsanların seyahat etmekten çekineceği yeni dönemde birçok ülke hem ekonomisini hem de vatandaşını korumak adına dış turizm yerine iç turizmi teşvik etme planları yapıyor.

Bu durum Türkiye için hiç de iyi görünmüyor. Haziran ayından itibaren açılmaya başlayacak olan Türkiye’deki tesisler umutlarını ‘sağlıklı turizm sertifikasyonu’ uygulamasına bağlamış bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.