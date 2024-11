Türk-Japon iş birliği ile Kapadokya'da dev otel yatırımı

Bünyesinde turizmden kuyuma deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe kadar 60 markası bulunan Dorak Holding, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Grup, Kapadokya’da kendi markalarıyla işlettiği dört otelin ardından Japon HIS Hotel Holdings (H.H.H) ortaklığında, Cappadocia Marriott’u yıl bitmeden hizmete açmanın heyacanını yaşıyor. Bölgedeki nitelikli konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla bu yatırıma soyunduklarını söyleyen Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “60 milyon dolarlık yeni otelimizi gururla açıyoruz. Holding olarak 2025’te tüm dünyadan 400 bin turist çekmesini bekliyoruz” diyor.

Temelleri Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding A.Ş. olarak 1971 yılında turizm alanında hizmet vermek için atılan Dorak Tours, 2002 yılında şirketler grubuna, 2011 yılında da holdinge dönüştü.

Yönetim kurulu başkanı Ahmet Serdar Körükçü ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kaplan Tan ve Mustafa Pilav ortaklığı ile yönetilen Dorak Holding’in bünyesinde otelden kuyuma, deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe kadar onlarca marka bulunuyor.

Dorak Holding, 60 şirketi ve 3000’den fazla çalışan sayısıyla 2024 sonunda 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, yıl bitmeden Kapadokya’da yeni bir turizm yatırımını devreye almanın heyecanını yaşıyor. Japon HIS Co.Ltd. bünyesindeki HIS Hotel Holdings (H.H.H) ile yarı yarıya ortaklığa giderek Cappadocia Marriott’u kazandırdıklarını belirten Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “Uluslararası markalarla çalışmaya devam edeceğiz. Lokasyon ve ihtiyaçlara göre markaları seçiyoruz. Kapadokya’daki 60 milyon dolarlık yeni yatırımımızda Japon HIS Hotel Holdings (H.H.H) ile ortaklığa gitmeyi uygun gördük” diyor.

NİTELİKLİ KONAKLAMA AÇIĞINI KAPATACAK

Yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken Kapadokya, son dönemde artan popülaritesiyle dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında sayılıyor. Başta Japonlar, Çinliler, Koreliler ve Hintliler olmak üzere doğa ve kültür turizmi tutkunu yabancıların seyahat listelerinde baş sıralarda yer alan Kapadokya, en fazla para harcayan turist kitlesini çeken bölge olarak öne çıkıyor. Turistlere çok fazla alternatif sunan Kapadokya bölgesinin, Türkiye’nin ve dünyanın turizm destinasyonu olarak yükselen değeri olduğuna vurgu yapan Körükçü, “Ancak bölgede halen yeterli ve nitelikli konaklama tesisi açığı var. Bu açığı kapatmak için Marriott yatırımını Kapadokya’da hayata geçirmeyi uygun bulduk” diyor.

298 ODALI VE 467 YATAK KAPASİTELİ

Cappadocia Marriott yatırımının 6 yıl önce gündemlerine geldiği ancak gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve araya giren pandemi süreci nedeniyle yatırımın geciktiğini belirten Körükçü, “9 junior suite, 10 one bedroom suite, 1 presidential süite olmak gibi farklı kategorilerde 298 oda ve 467 yatak kapasitesine sahip olan otelimiz tamamlandı. Otelimizde 250 kişiye de istihdam sağlayacağız” diye anlatıyor.

BÖLGEYE 150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Dorak Holding’in Kapadokya’da kendilerine ait konseptte ve franchise olarak toplamda işlettikleri 8 otelleri var. Dünyanın en iyi tasarım oteli seçilen ‘Sacred House ve Sacred Mansions’ da kendi oluşturdukları konsept oteller arasında yer alıyor. Bugüne kadar Kapadokya’da 150 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren grup, bölgedeki son yatırımında ise Japonlarla ortaklığa gitmeyi tercih etmiş bulunuyor. Daha önce de IHG, Hilton, Ramada By Wyndham markaları ile iş birliğine gittiklerini söyleyen Körükçü, “Uluslararası markalar, turizm destinasyonlarına bilinirlik anlamında büyük katkı sağlıyor. O nedenle bu tarz iş birliklerine sıcak bakıyoruz. Bundan sonraki yatırımlarımız için de uluslararası zincirlerle çalışmaya devam edeceğiz. Markaları, lokasyon ve ihtiyaçlara göre seçiyoruz” diye anlatıyor.

2025’TE 400 BİN MİSAFİR HEDEFLENİYOR

Cappadocia Marriott’un çok geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor. Otelin ana pazarları ise Kuzey ve Güney Amerika, Uzakdoğu, Körfez Bölgesi ve Avrupa Kıtası… 2025 yılında holding olarak tüm dünyadan 400 bin kişiyi ağırlamayı istediklerini ifade eden Körükçü, Cappadocia Marriott’ta konaklama ücretlerinin düşük sezonda kahvaltı hariç yaklaşık 150 Euro olacağını söylüyor.

Özel tasarlanmış lüks odaları ile 5 yıldızlı bir konaklama deneyimi yanında nitelikli bir SPA, kapalı ve açık havuz ile misafirlerine özel anlar yaşatmayı amaçlayan Cappadocia Marriott, bölgede bugüne kadar eksikliği çok hissedilen büyük bir balo ve toplantı salonuna da sahip. 1.250 kişi kapasiteli ve sütunsuz olarak tasarlanan bu salon, içerisinde her türlü büyüklükte araç lansmanı ( TIR..vb) yapabilecek kapasitede, fuayesi ile her tür kongre, toplantı ve düğün organizasyonu için bölgenin en iyisi olacak.

Son beş yılda Kapadokya bölgesi Fransa, İngiltere, İtalya, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Ortadoğu’dan da turist çekiyor. Turistlere çok fazla alternatif aktivite sunan bölgede ortalama turist harcaması, İstanbul’un iki katı, yani yaklaşık 1.500 dolar. Türkiye’nin bu yılki 50 milyar dolar turizm gelirinin yaklaşık 10 milyar dolarının bu bölgeden gelmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Kapadokya’nın 10 milyon turiste ulaşma potansiyeli olduğunu öngören Körükçü, sektörle ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: “Beklentimizin yüzde 20 altında olmasına rağmen son derece güzel bir yıl geçirdik. 2025’in çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an ön veriler de bunu destekliyor. Kapadokya yükselen değer. Son on yılda inanılmaz bir tanınırlık oluştu. Bunun artarak devam edeceğini öngörüyoruz.”