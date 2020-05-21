Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turizmi canladırmak için haftada 4 gün çalışma sisteminin değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Ardern, Facebook Live uygulamasında paylaştığı videoda, Yeni Zelanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan ve geçen hafta gevşetilen sokağa çıkma yasağı sırasında insanların evden çalışma ve esneklik konusunda çok şey öğrendiğini söyledi.

Sınırları kapalı olan Yeni Zelanda’da turizm gelirlerinin yüzde 60’lık bölümünün iç turizmden elde edildiğini hatırlatan Ardern, daha esnek çalışma düzeninin, vatandaşların ülkelerinde daha fazla seyahat etmelerine olanak tanıyabileceğini ifade etti.

Yeni Zelanda Başbakanı, tüm ülkede turizme katkı sağlayacağından işverenleri, haftada 4 gün çalışmayı düşünmeleri konusunda teşvik edeceğini kaydetti.

Yeni Zelanda’da turizmin, ekonomideki payı yüzde 10 civarında.