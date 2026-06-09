Yeşil ve mavinin büyüleyen buluşması: Çıralı’nın cennet koyları havadan görüntülendi! Rotada 4 eşsiz durak var

Yaklaşık 5 yıldır kendi teknesini işlettiğini belirten Aygün, "Çıralı'da gezilmeye, görülmeye değer dört güzel koyumuz var. İlk durağımız Aşıklar Mağarası. Daha sonra Akvaryum Koyu, Sazak Koyu ve Porto Ceneviz Koyu'na gidiyoruz." dedi.