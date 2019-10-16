İki şirkete genel müdür oldu
Osman Sever, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik ve Doğan Holding Sanayi İşleri şirketlerinin genel müdürü olarak Doğan Grubu’na katıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Sever, 1987 yılından beri otomotiv sektöründe değişik görevler üstlendi.
Bu süre boyunca, Oyak Renault, Ram Dış Ticaret, Ford Otosan, Karsan ve Tırsan’da görev yaptı.
2009-2014 arasında Mısır’da yerleşik GBAuto şirketinde üst düzey yöneticilik yaptı.
Şubat 2015’ten sonra ise Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri olarak görev aldı.
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